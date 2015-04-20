В Спасском районе пятеро местных жителей убили мужчину табуреткой

Спасским районным судом вынесен приговор пятерым местным жителям, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, в ноябре 2017 года у одного из фигурантов произошел конфликт с ранее неизвестными ему двумя лицами, которые пришли в квартиру к их общему знакомому.

Будучи возмущенным их поведением, он обратился за помощью к своим приятелям, после чего все пятеро, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направились в жилое помещение, где произошел конфликт.

Войдя в квартиру, фигуранты, не разбираясь в ситуации, начали избивать «обидчиков», один из которых успел вырваться и убежать, а второй остался в помещении.

Нападавшие избили потерпевшего табуретом. После этого избитого молодого человека вывели из квартиры и довели до магазина, откуда он ушел домой. Утром в результате осложнений от полученных повреждений потерпевший умер.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, суд назначил каждому из них 8 лет лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии строгого режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]