Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:05
  0

Следком Приморья разъяснил юридический статус "арестованных" белух и косаток

Следком Приморья разъяснил юридический статус

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю продолжается расследование уголовного дела возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

В рамках расследования уголовного дела по факту незаконной добычи биоресурсов следователь ходатайствовал перед судом о наложении ареста на имущество. Суд удовлетворил ходатайство следователя и принял обеспечительные меры, наложив арест на косаток и белух. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

В связи с принятым судом решением, руководство юридических лиц проинформировано, что последние не имеют права распоряжаться арестованным имуществом. Вместе с тем, белухи и косатки переданы юридическим лицам на ответственное хранение, то есть фактически все китообразные, как и прежде, содержатся в бухте Средняя под присмотром собственников, которые содержат их и обеспечивают питанием. То есть, хозяевам арестованных китообразных предписано по-прежнему содержать китообразных. При этом, по оценкам экспертов, сутки содержания арестованных белух и косаток обходится почти в 500 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря