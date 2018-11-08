Следком Приморья разъяснил юридический статус "арестованных" белух и косаток

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю продолжается расследование уголовного дела возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

В рамках расследования уголовного дела по факту незаконной добычи биоресурсов следователь ходатайствовал перед судом о наложении ареста на имущество. Суд удовлетворил ходатайство следователя и принял обеспечительные меры, наложив арест на косаток и белух. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

В связи с принятым судом решением, руководство юридических лиц проинформировано, что последние не имеют права распоряжаться арестованным имуществом. Вместе с тем, белухи и косатки переданы юридическим лицам на ответственное хранение, то есть фактически все китообразные, как и прежде, содержатся в бухте Средняя под присмотром собственников, которые содержат их и обеспечивают питанием. То есть, хозяевам арестованных китообразных предписано по-прежнему содержать китообразных. При этом, по оценкам экспертов, сутки содержания арестованных белух и косаток обходится почти в 500 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]