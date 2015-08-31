Новости Политика

QR Код этой страницы
Вчера, 20:27
  1

Песков анонсировал важное выступление Путина

Песков анонсировал важное выступление Путина

Президент России Владимир Путин на следующей неделе на пленарном заседании Валдайского клуба выступит с «очень важной» речью, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Действительно, готовится очень важное, традиционно интересное выступление на Валдайском форуме», - сказал он журналистам.
Путин каждый год выступает на Валдайском форуме, «намерен он соблюсти эту традицию и в этом году». «Сейчас он как раз работает над своим выступлением», - сказал пресс-секретарь.
В прошлом году 13-й Валдайский форум проходил в Красной Поляне в Сочи с 24 по 27 октября. На нем Путин провел трехчасовую встречу с российскими и иностранными экспертами. Ему были заданы два десятка вопросов, но ни один не прозвучал впервые. Президент говорил о фундаментальных расхождениях с США, минских соглашениях и готовности сотрудничать с Западом, если там не будут ущемлять интересы России.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» создан в 2004 г. с целью «содействия диалогу российской и международной интеллектуальной элиты и объективного анализа событий в России и мире», говорится на его сайте.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря