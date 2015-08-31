Песков анонсировал важное выступление Путина

Президент России Владимир Путин на следующей неделе на пленарном заседании Валдайского клуба выступит с «очень важной» речью, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Действительно, готовится очень важное, традиционно интересное выступление на Валдайском форуме», - сказал он журналистам.

Путин каждый год выступает на Валдайском форуме, «намерен он соблюсти эту традицию и в этом году». «Сейчас он как раз работает над своим выступлением», - сказал пресс-секретарь.

В прошлом году 13-й Валдайский форум проходил в Красной Поляне в Сочи с 24 по 27 октября. На нем Путин провел трехчасовую встречу с российскими и иностранными экспертами. Ему были заданы два десятка вопросов, но ни один не прозвучал впервые. Президент говорил о фундаментальных расхождениях с США, минских соглашениях и готовности сотрудничать с Западом, если там не будут ущемлять интересы России.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» создан в 2004 г. с целью «содействия диалогу российской и международной интеллектуальной элиты и объективного анализа событий в России и мире», говорится на его сайте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]