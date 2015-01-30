Банки пригрозили блокировать карты россиян за необоснованные переводы

Банки начали запрашивать у своих клиентов подтверждение операций на небольшие суммы. Если человек не предоставит обоснование перевода, карту могут аннулировать, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на «Известия».

Клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка рассказали изданию, что после проведения операции на сумму в тысячу рублей с ними связывались представители банка и требовали прислать ряд документов, подтверждающих необходимость перевода. Держателям карт нужно было предоставить письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег, а также письменное пояснение целей траты средств с карты. На подготовку бумаг отводилось три дня, в противном случае карту блокировали.

Таким образом банки борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов. Центробанк пояснил, что банк имеет право приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета за пояснениями только если сочтет, что картой завладели злоумышленники. На это может указывать несоответствие суммы или периодичности перевода типичному поведению держателя карты. Но даже в этом случае банк не должен запрашивать письменного обоснования операции. Ему достаточно получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от платежа.

Эксперты отмечают, что требование предоставить подтверждающие документы на перевод между физическими лицами нарушает законодательство. Центробанк утверждает, что жалоб на массовые блокировки карт не поступало, и предлагает в таких ситуациях сообщить о своих претензиях в интернет-приемную ЦБ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]