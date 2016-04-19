Сегодня, 09:39
1 0 1
В Приморье уничтожена санкционная минеола
Во вторник, 27 ноября, специалисты разных взаимодействующих ведомств при досмотре склада в городе Уссурийске Приморского края выявили партию санкционной продукции – минеолу свежую общим весом 1,2 тонны. Фрукты приехали в Приморье из Испании, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
В соответствии с действующим законодательством, запрещенная к ввозу в страну продукция изъята из оборота и уничтожена под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на полигоне по уничтожению твердых бытовых отходов в городе Уссурийске.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.05.2017 Партию запрещённых польских яблок уничтожили во Владивостоке
-
22.04.2017 Центнер запрещённых польских яблок обнаружили в Находке и уничтожили во Владивостоке
-
28.12.2016 Россельхознадзор уничтожил в Приморье и на Сахалине 14,5 тонн санкционных фруктов за год
-
30.11.2016 780 кг санкционных яблок не пустили в Приморье
-
22.11.2016 Более 2,5 тонн санкционных груш из Польши обнаружено во Владивостоке
-
19.04.2016 В Приморье уничтожили более 3 тонн польских и турецких фруктов
Добавить комментарий