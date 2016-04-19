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В Приморье уничтожена санкционная минеола

В Приморье уничтожена санкционная минеола

Фото: Россельхознадзор

Во вторник, 27 ноября, специалисты разных взаимодействующих ведомств при досмотре склада в городе Уссурийске Приморского края выявили партию санкционной продукции – минеолу свежую общим весом 1,2 тонны. Фрукты приехали в Приморье из Испании, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

В соответствии с действующим законодательством, запрещенная к ввозу в страну продукция изъята из оборота и уничтожена под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на полигоне по уничтожению твердых бытовых отходов в городе Уссурийске.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Самко Марина Викторовна / Сегодня, 10:25
    № 1  
     

    Зачем давить трактором хорошие фрукты? Сдайте их по акту в детский дом!

    [ Цитировать ]

    • Владивостокский аэропорт должен получить имя:





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