В Приморье после реабилитации выпустили на волю котенка-подкидыша

Специалисты МРОО Центр «Тигр» впервые провели реабилитацию дальневосточного лесного кота – подкидыша из нацпарка «Земля леопарда». Краснокнижный котенок вырос умелым охотником, набрал к зиме вес и сохранил неукротимый характер. Его выпустили на свободу мягким способом – на территории Центра, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

Осиротевший котенок стал жертвой браконьеров, пытавшихся превратить дикого зверя в домашнего питомца. Познакомившись с нелюдимым характером хищника поближе, от него решили избавиться. Так маленький зверь в домашней клетке оказался у дверей визит-центра «Земли леопарда» в селе Барабаш. Сотрудники нацпарка передали кота в Центр реабилитации, где он получил условия для формирования навыков самостоятельной жизни.

Пережив все невзгоды и оказавшись в Центре, кот впервые смог реализовать свои естественные поведенческие потребности, охотясь на живую добычу. За несколько недель он набрался достаточно опыта, добывая маленьких перепелок. Результаты наблюдений зоологов также показали, что несмотря на старания браконьеров зверь остался полностью диким.

Специалисты приняли решение о выпуске хищника без транспортировки – в самом Центре – для минимизации стрессового фактора. Покинув открытую клетку, кот стал гулять сам по себе. Он постепенно осваивает окрестности и адаптируется к новым условиям, иногда возвращаясь к старому жилью, где для него все еще оставляют немного еды. Однако зоологи считают, что проблем с пропитанием у него не будет: и в Центре, и в округе живет много мышей.

«Кот, которого мы назвали Барабаш, оказался даже более диким и агрессивным, чем тигры, – рассказывает Екатерина Блидченко, инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда» им Н.Н. Воронцова и зоолог МРОО «Центр «Тигр». – Это еще раз подтверждает тот факт, что даже выращенные человеком детеныши этих зверей с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. Реабилитация и выпуск дальневосточного лесного кота в нашем Центре прошли впервые, мы получили хороший опыт по работе с таким подопечным».

Обладающий природной ловкостью хищник способен без труда покинуть территорию Центра реабилитации и всегда может уйти, куда посчитает нужным. При этом повзрослевший кот оказался гением естественной маскировки – после выпуска специалисты ни разу не встретили его лично. О том, что он находится в прекрасной физической форме и хорошем настроении, Барабаш «сообщает» через установленную здесь фотоловушку.

Специалисты «Земли леопарда» и Центра реабилитации призывают отказаться от отлова диких животных с целью одомашнивания во избежание трагических последствий – как для животных, так и для людей.

В настоящее время проживание таких зверей, как Барабаш, обеспечивается за счет частных благотворителей, которые помогают содержать диких животных в МРОО «Центр «Тигр».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]