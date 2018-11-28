"Новости культуры": Главная театральная премия Приморья нашла своих обладателей
"Новости культуры": Главная театральная премия Приморья нашла своих обладателей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.11.2018 Лучшую актрису Приморья назвали во Владивостоке
-
23.06.2018 "Вести: Приморье. Новости культуры": Книга Вороного, выставка Лепетухина, спектакль «Журавлиные перья»
-
02.06.2018 "Вести: Приморье. Новости культуры": Выставка "Диалог с Богом", конкурс каллиграфии, "Алые паруса" на театральных подмостках
-
05.05.2017 "Вести: Приморье. Новости культуры" от 4 мая 2017 года
-
03.03.2017 "Вести: Приморье. Новости культуры" от 2 марта 2017 года
-
29.12.2016 "Вести: Приморье. Новости культуры" от 24 декабря 2016 года
Добавить комментарий