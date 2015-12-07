Рыбаки с риском для жизни выходят на тонкий лед бухты Новик

Несмотря на плюсовую температуру и едва схватившийся лед, во Владивостоке уже открыли сезон зимней рыбалки. Ради корюшки и наваги рыбаки игнорируют здравый смысл и рискуют жизнью. Но синоптики предупреждают: безопасного льда можно ожидать не раньше января.

Традиционно первой во Владивостоке замерзает бухта Новик. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, год назад в этот день лед здесь достигал толщины 10 сантиметров. В этом году лед едва начал схватываться, самая большая его толщина − 5 см. Сказался теплый ноябрь: последние несколько дней во Владивостоке держалась плюсовая температура.

«Лед сейчас только начал становиться. Пока еще он появляется в бухтах Русского острова, тонкий лед есть на Океанской, в устье реки Раздольной. Становление льда идет на 8-10 дней позже обычных дат. Говорить о какой-то безопасной толщине сейчас еще очень рано. Даже с закономерным понижением температуры до отрицательных значений не раньше середины декабря толщина льда будет более-менее нормальной. Наверняка безопасный лед будет только в январе», − отмечает пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см на речке и 15 см на море. Он должен быть голубого цвета и ни в коем случае не белым или серым. Если температура воздуха держится выше 0°С более трех дней, прочность льда уменьшается на 25%.

О том, что выход на лед может стоить жизни, говорят и в Приморском управлении МЧС. На днях спасатели провели профилактический рейд на Русском острове, раздали рыбакам памятки о правилах безопасности, рассказали, что делать, если провалился под лед, и призвали не рисковать жизнью ради рыбалки.

Однако даже, несмотря на теплый день, на льду в Новике с десяток рыбаков. Все они расположились на небольшом замерзшем участке моря. Приходят они порыбачить в резиновых сапогах − пористый верхний слой льда проламывается под ногами, и вода просачивается наружу. Но и это не останавливает рыбаков. На вопрос «Не страшно?» машут рукой и отвечают: «Страшно, а что поделать?»

Пока одни уже вовсю рыбачат, другие еще только приезжают на разведку. Пробуя выйти на лед и проваливаясь по щиколотку в воду, идут обратно. Два дня назад, говорят, лед был крепче. Один из рыбаков даже похвастался − 150 штук наваги удалось поймать, идет сейчас и корюшка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]