Основные проблемы Дальневосточного федерального округа обсудили во Владивостоке руководители регионов и полномочный представитель президента России Юрий Трутнев. Главная финансовая возможность решения — национальная программа развития страны на период до 2024 года. Для Приморья это хороший шанс решения насущных проблем.

Увеличение численности населения, повышение уровня жизни и создание комфортных условий. Так, одним предложением можно описать 204 указ президента. За выполнением следит вице-премьер Юрий Трутнев. Стратегии развития страны он контролирует на Дальнем Востоке. Федеральное финансирование позволит Приморью сделать значительный шаг вперед.

- Вся работа должна быть спланирована таким образом, чтобы достичь показателей, установленных президентом Российской Федерации. В противном случае, мы людей обманем. Это недопустимо абсолютно.

Федеральное финансирование позволит воплотить всё задуманное. Сейчас в Приморье высок процент смертности населения, а демографические показатели, напротив — низкие. Здесь не хватает медицинского персонала. А чтобы указ президента «перевести все школы на односменный график учебы» успеть выполнить до 2025 года, необходимо строительство минимум 12-ти новых общеобразовательных учреждений в год.

Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Необходимо принимать прям отдельную подпрограмму, которая войдет в социально-экономическое развитие Дальнего Востока и по которой будут выделяться ежегодно определенные финансовые средства на ремонт, модернизацию и строительство объектов в сфере здравоохранения, образования, спорта и культуры».

Полпред президента предложение поддержал и подчеркнул: «Все главы регионов должны обратить внимание на реальные проблемы территорий». Так, чтобы улучшить жизнь приморцев, в первую очередь необходимо повысить заработную плату работников бюджетной сферы. Позаботиться о строительстве объектов социальной инфраструктуры, а главное — полностью обновить медицинское оборудование. Все эти предложения жители края лично высказывали временно исполняющему обязанности губернатора во время его рабочих поездок.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]