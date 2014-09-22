Наезд на пешехода остается наиболее частым видом ДТП на территории Приморья

Информация о первом происшествии поступила в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по Приморскому краю, на 446 км автодороги А370, в районе перекрестка с автодорогой п. Кировский - Николо-Михайловка – Яковлевка (Кировский район), водитель автомобиля Тойота Хайлюкс совершил наезд на переходившего проезжую часть мужчину.

Установлено, за рулем автомобиля находился 54-летний мужчина. Водитель двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. Стаж вождения автомобилиста составил 25 лет, за последние 2 года к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчина не привлекался. Возраст погибшего – 63 года. ДТП произошло в темное время суток, на участке дорожной сети, где не предусмотрено освещение. На одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.

Спустя два часа в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменкий» поступило сообщение о наезде на пешехода в районе дома №16 на ул.Карла Маркса в г.Большой Камень.

Установлено, что наезд совершил 25-летний мужчина, управлявший автомобилем "Ниссан Лаурель". ДТП произошло на перекрёстке улиц Карла Маркса и Приморского Комсомола в близи дома №16 улицы Карла Маркса город Большой Камень. 41-летний мужчина переходил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда пешеход скончался на месте происшествия. Стаж вождения водителя Ниссан составил 5 лет, ранее мужчина привлекался к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения.

В среду утром в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г.Владивостоку поступило сообщение о наезде на пешехода в районе дома №16б на ул. Героев Тихоокеанцев.

Установлено, наезд совершила 25-летняя женщина за рулем автомобиля Хонда Фит. Ее стаж вождения составил 4 года, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2018 году не привлекалась. Автомобилистка двигалась со стороны ул. Катерной в направлении Окатовой. Погибший нарушил правила перехода проезжей части: проигнорировав оборудованный пешеходный переход, перелез через леера в аварийно-опасном месте с интенсивным движения транспортного потока.

По фактам происшествий со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

С начала года на дорогах региона произошло 2236 автомобильных аварий с пострадавшими. В каждом третьем случае медицинская помощь оказана пешеходу. 44 человека погибли по собственной неосторожности, при нарушении правил перехода проезжей части. 13 - получили смертельные травмы в зоне действия пешеходного перехода.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают нести службу в усиленном режиме, уделяя особое внимание, как предупреждению нарушений ПДД со стороны автомобилистов, так и пеших участников дорожного движения. Напомним, согласно ПДД за непредоставление преимущества в движении пешеходам, пользующимся преимуществом, водителю грозят штрафные санкции в размере до 2.5 тыс. руб. Так, за прошедшие сутки привлечены к ответственности 99 водителей. В свою очередь нарушение ПДД пешеходом повлечет штрафные санкции в размере до 1,5 тыс. руб. В минувший понедельник привлечено к ответственности свыше 160 пешеходов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]