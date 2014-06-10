Приморская семья осталась без имущества из-за долгов по коммуналке

В отделе судебных приставов по Октябрьскому району находится исполнительное производство в отношении супругов Д., которые имеют крупную задолженность по коммунальным платежам в размере 116 000 рублей.

Судебные приставы своевременно уведомили должников о возбуждении в отношении них исполнительного производства. Однако неплательщики не предпринимали никаких мер к погашению имеющейся задолженности, не являлись на прием в отдел.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Приморскому краю, в рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выехала по адресу проживания супругов-должников с целью проверки их семейного положения. Судебный пристав застала гражданку Д. дома. В присутствии женщины был произведен арест микроволновой печи, плазменного телевизора и телефона марки Samsung.

Прибывший в скором времени домой гражданин Д. пытался воспрепятствовать законным действиям судебного пристава, но получив предупреждение об административной ответственности, предусмотренной статьей 17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов), прекратил попытки вмешательства.

В случае, если должники не оплатят имеющуюся задолженность в установленный срок, арестованное имущество будет реализовано в принудительном порядке в счет погашения задолженности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]