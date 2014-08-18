Приморцы придумали, как попросить помощи на дороге

Приморцы распространяют в соцсетях и мессенджерах своеобразную «памятку» о помощи на дороге. Жители края обоснованно считают, что выработать единую форму обращения к окружающим с просьбой о помощи на трассе очень важно. Не всегда попавший в беду человек знает, как обратить на себя внимание проезжающих мимо автомобилистов, и поэтому остается один на один со своей проблемой.

В «памятке» предлагается вешать на зеркало автомобиля светоотражающий жилет, как это показано на фотографии. Жилет будет заметен издалека встречным и попутным машинам, проезжающие мимо будут точно знать, что остановившемуся автомобилисту требуется помощь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]