Безразличие матери привело к смерти ребенка в Приморье

Прокуратурой города Артема утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, фигурантка, являясь матерью полуторагодовалого ребенка (2016 года рождения), безразлично относилась к своим обязанностям по уходу за сыном, касающиеся, в том числе его питания, не принимала меры, направленные на проведение медицинского обследования и лечение сына и др.

Так, несмотря на очевидные признаки заболеваний ребенка, женщина не обращалась в медицинские учреждения, лишив сына возможности получить квалифицированную медицинскую помощь. В результате этого у мальчика развились патологические состояния (заболевания): сепсис, тяжелая двухсторонняя пневмония, острый пиелонефрит, гепатит.

В апреле 2018 г. ребенок в связи с резким ухудшением состояния здоровья был доставлен в стационар детской клинической больницы, где наступила его смерть.

Бездействие фигурантки исключило полноценное наблюдение малыша врачами-специалистами, что привело к ухудшению состояния его здоровья, прогрессированию тяжелых патологических процессов и в конечном итоге привело к летальному исходу.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]