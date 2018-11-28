Материалы о массовой вырубке на Рейнеке переданы в полицию

Администрация Владивостока обратилась в полицию за помощью в поиске ответственных в массовой вырубке на острове Рейнеке. На побережье возобновилось строительство, идет отсыпка территории скальным грунтом, но кто уничтожает живописный остров и нарушает привычный уклад жизни местных жителей, доподлинно неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Вопрос о ситуации на Рейнеке прозвучал в ходе встречи врио губернатора Олега Кожемяко с жителями Первореченского района Владивостока во вторник, 28 ноября. От лица островитян выступил известный приморский радиоведущий Иван Егорхин. Он с шести лет живет на острове, и то, что там происходит, не оставляет его равнодушным. На земли, пляжи и леса Рейнеке уже несколько лет покушаются предприниматели.

«Происходит вырубка деревьев без порубочного билета, незаконная выемка грунта, отсыпка береговой территории, которая является территорией городского пляжа, – сообщил Иван. – Полиция, второй отдел, который относится к острову Рейнеке, никак не реагирует. Все заявления, которые мы отправляем в прокуратуру (а их было много), приходят в этот отдел. Они отвечают – знаете, добраться тяжело, у нас нет катера. В настоящий момент там продолжается стройка, остановить этого человека тяжело. Он продолжает нещадно уничтожать остров».

Антон Бибиков, начальник управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, в ходе встречи пояснил ситуацию:

«Мы в 2017 году фиксировали массовую вырубку, – заявил чиновник. – Мы подготовили все материалы, заактировали, подсчитали ущерб в соответствии с установленным порядком. Все материалы направили в полицию для установления виновного лица и привлечению к уголовной, в том числе, ответственности».

Бибиков пообещал уточнить у полиции – какие меры приняты. Олег Кожемяко предложил провести проверку с природоохранным прокурором и «провести весь комплекс мероприятий», чтобы не остаться без деревьев.

Напомним, после завершения пляжного сезона на острове Рейнеке началась активная стройка. Предприимчивые граждане стали возводить забор в прибрежной полосе, отсыпали близлежащую территорию скальным грунтом. Затем работы начались в другой части острова – уже на территории поселка. В районе улицы Набережной появились несколько металлических контейнеров, была отсыпана площадка скальником, подготовлены основания для забора и вбиты сваи для строительства морского пирса. Местные жители предположили, что застройщик – Яков Галко, который получил землю в аренду и разрешение на строительство туристической базы – одного одноэтажного дома – в районе Сахалинской, 7 в 2016 году. По словам островитян, в итоге на участке появились три дома, но после проверки два строения разобрали, а спустя два года стройка на этом участке снова возобновилась. Однако сам предприниматель утверждает, что к застройке острова не имеет никакого отношения, а на участке, который принадлежит ему, ничего не происходит.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]