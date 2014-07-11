Мост на о. Русский попал на памятную монету Банка России

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг, которая посвящается участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей. На монете изображен и мост на остров Русский. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты - «100 РУБЛЕЙ», дата — «2018 год», обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты по окружности изображены символы городов и территорий-финалистов общероссийского голосования. Дальний Восток представлен изображением моста на остров Русский во Владивостоке.

Монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]