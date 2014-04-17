В Приморье браконьер-иностранец получил реальный срок

Хасанским районным судом вынесен обвинительный приговор иностранному гражданину, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в июне 2018 года в акватории Японского моря. Не имея документов на право въезда на территорию Российской Федерации, капитан мотобота вместе с находившимися там тремя соотечественниками незаконно пересек границу. Находясь на российской территории, все четверо с помощью ставной сети незаконно выловили свыше 600 особей краба «стригуна-опилио».

В результате преступных действий водным биологическим ресурсам РФ причинен экологический ущерб в размере 179 тыс. 510 рублей.

Преступная деятельность фигуранта пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Суд также удовлетворил заявленный прокурором иск о взыскании с осужденного экологического ущерба, причиненного преступными действиями.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]