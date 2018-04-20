Дважды за минувшие сутки спасатели Находки оказали помощь пострадавшим в автоавариях
Первый вызов поступил в 09.20. Сообщалось, что на 8-ом км. трассы Рудная Пристань - Терней произошло лобовое столкновение автомобилей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ДВРПСО МЧС России, на место ДТП из поселка Рудная Пристань прибыла дежурная смена поисково-спасательного подразделения Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России в составе 4 человек. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Спрут» спасатели деблокировали из разбитых автомобилей 3 пострадавших, передали их специалистам «скорой» помощи.
В 10.25 поступил второй вызов – в районе населенного пункта Ястребовка легковой автомобиль вылетел с дороги в кювет и опрокинулся. На место происшествия прибыли спасатели Находкинского ПСО МЧС. При помощи автомобиля «ГАЗ» иномарка, угодившая в кювет, была поставлена на колеса и отбуксирована на безопасный участок. Водителю оказана первая помощь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
06.08.2018 Приморские туристы попали в водный плен в Партизанском районе
-
10.07.2018 Спасатели извлекли пострадавших из автомобиля, опрокинувшегося в Приморье
-
09.06.2018 Спасатели оказали помощь семейной паре с раненым ребенком, застрявшим в машине на берегу о.Ханка (фото)
-
05.06.2018 В Приморье автомобиль вылетел с трассы, врезался в дорожный знак и перевернулся
-
04.05.2018 Туристическая группа пропала во время циклона на севере Приморья
-
20.04.2018 В Приморье спасатели ищут пропавшего мужчину
Добавить комментарий