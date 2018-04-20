Дважды за минувшие сутки спасатели Находки оказали помощь пострадавшим в автоавариях

Первый вызов поступил в 09.20. Сообщалось, что на 8-ом км. трассы Рудная Пристань - Терней произошло лобовое столкновение автомобилей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ДВРПСО МЧС России, на место ДТП из поселка Рудная Пристань прибыла дежурная смена поисково-спасательного подразделения Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России в составе 4 человек. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Спрут» спасатели деблокировали из разбитых автомобилей 3 пострадавших, передали их специалистам «скорой» помощи.

В 10.25 поступил второй вызов – в районе населенного пункта Ястребовка легковой автомобиль вылетел с дороги в кювет и опрокинулся. На место происшествия прибыли спасатели Находкинского ПСО МЧС. При помощи автомобиля «ГАЗ» иномарка, угодившая в кювет, была поставлена на колеса и отбуксирована на безопасный участок. Водителю оказана первая помощь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]