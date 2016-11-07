Анонс 29 ноября
29 ноября во Владивостоке в 18.30 в ЦСК «Хлебозавод» (ул. Семеновская, 9) пройдет лекция «Новое кино нового Китая».
29 ноября во Владивостоке в 17.00 в музейно-выставочный комплекс ВГУЭС (Гоголя, 41) открывается выставка Виктории Косенко «Мир в твоем окне».
29 ноября г. Челябинск. ХК «Трактор» Челябинск — ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
29 ноября 1783 г. (235 лет назад) — День буквы Ё — в русскую азбуку введена буква Ё.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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