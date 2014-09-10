Администрация Владивостока призывает горожан сообщать о незаконной вырубке деревьев

Во Владивостоке выявляют незаконные рубки и обрезки зеленых насаждений. По заявкам горожан специалисты мэрии выезжают на «места преступления» «черных лесорубов», которые спиливают деревья без соответствующих документов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, чаще всего нарушителями становятся предприниматели, которые рубят деревья для организации автопарковок, строительства жилых домов, магазинов и т.д. Встречаются случаи уничтожения или повреждения деревьев и кустарников на придомовых территориях многоквартирных домов. Зачастую это происходит в связи с тем, что деревья, по мнению жителей, загораживают солнечный свет в квартире или просто портят вид из окна. Нередко деревья и кустарники вырубают в целях самостоятельной организации парковочного места на газоне или клумбе.

Как сообщают специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, материалы по факту каждого нарушения оперативно направляются в правоохранительные и надзорные органы. После чего к нарушителям применяются меры воздействия.

За нелегальную вырубку зеленых насаждений предусмотрено как административное, так и уголовное наказание. Административная ответственность грозит нарушителю в случае, если сумма ущерба составляет менее 5 тысяч рублей, уголовная – если сумма ущерба свыше 5 тысяч рублей.

Чтобы не попасть в список «черных лесорубов», необходимо получить разрешение на снос зеленых насаждений на территории Владивостокского городского округа (в обиходе его называют порубочным талоном). Право на выдачу разрешительного документа имеет управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока.

Стоит отметить, что данные правила не распространяются в отношении сноса плодовых, ягодных, бахчевых и иных сельскохозяйственных культур на земельных участках, предназначенных в соответствии с видом разрешенного использования для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства и находящихся в собственности у физических лиц.

Получить консультацию по всем вопросам, связанным с получением разрешения на снос зеленых насаждений, можно по телефону 2-614-264.

Кроме того, каждый вторник и четверг с 11 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов) личный прием граждан ведет начальник управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока. Телефон для согласования времени приема: 2-614-279.

Незаконная вырубка – куда обращаться и что делать?

Желательно для начала выяснить, действительно ли вырубка является незаконной. Для этого необходимо обратиться непосредственно к тем, кто проводит работы, и попросить документы, на основании которых осуществляется вырубка. Если вам не предоставят четкий ответ – вполне возможно, что деятельность нелегальна и об этом необходимо сообщить в дежурную часть УМВД РФ по городу Владивостоку, поскольку сотрудники правоохранительных органов имеют право задержать и установить личность человека. Номер телефона – 02 (если набирать со стационарного телефона) и 002 – с мобильного.

Также стоит сообщить в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока по телефонам 2614-371, 2614-272. Желательно оставить письменное обращение через интернет-приемную на сайте www.vlc.ru или управление по работе с обращениями граждан администрации города (Океанский пр-т, 15/3).

«Если вы стали свидетелем незаконной вырубки зеленных насаждений, необходимо тут же сообщить об этом в правоохранительные органы. Это позволит оперативно установить личность нарушителей и задержать их для дальнейшего разбирательства. Также вы можете предоставить фото- и видеоматериалы с места события, указав дату и время происшествия и номера телефонов свидетелей, которые могли бы опознать нарушителей», – рассказал начальник отдела экологической безопасности администрации Владивостока Сергей Козлов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]