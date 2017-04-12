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В районах Приморья вдоль дорог горят поля

Жители Приморья сообщают о пожарах на полях в разных районах края. Ситуация типичная для этого времени года, при чем зачастую виновен в ней человек – сухая трава мгновенно вспыхивает от брошенного окурка. В МЧС призывают приморцев сообщать о любых возгораниях.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, в районе села Петровка Шкотовского района огонь быстро распространяется по полю, оставляя после себя выжженные черные площадки. Похожая ситуация – вдоль дороги на село Ляличи Михайловского района, где пламя доходит до самой проезжей части, а жар от него ощущается еще вдали от самого возгорания. Специалисты уверены – виновен в пожаре человек.

«Это естественный процесс в том смысле, что у нас сухостой повсюду, а граждане не соблюдают правила пожарной безопасности: едут в машинах, курят, а потом бросают окурки на обочину. Соответственно от этого идет пал», – отмечают в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Несмотря на то, что видео с охваченным огнем полями мгновенно разлетелись по соцсетям, в соответствующих ведомствах говорят, что сообщений о возгораниях не получали.  Спасатели призывают очевидцев пожаров, вместо того, чтобы снимать видео, незамедлительно обращаться в пожарную охрану.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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