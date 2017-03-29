«Вести: Приморье»: Ветврачи и химики из Уссурийска близки к научному открытию

Найти и уничтожить микробы и бактерии. Обнаружить ртуть и анибиотики в любимом приморском продукте. Умная машина даже встряхивает пробы сама, что говорить об исследованиях. Печь без запаха, пламя — картинка. Есть время думать, и ветврачи и химики из Уссурийска близки к открытию новой методики. Так везде ли машина заменила человека? И чего нам все-таки бояться, прицениваясь к скату, акуле, банальному кальмару, расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]