Во Владивостоке в тоннеле у Золотого моста произошло ДТП с участием трех автомобилей
В тоннеле у Золотого моста днем 28 ноября произошло ДТП с тремя автомобилями. Проезд был перекрыт больше часа, за это время пробка собралась от въезда со стороны моста до Некрасовского путепровода.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, Toyota Isis ехала по левой полосе со стороны Чуркина. В нее врезался грузовик Nissan Atlas. Следом их догнал автокран Hino. От удара Atlas развернуло поперек левой полосы, а Hino оказался на правой.
ДТП никак нельзя было объехать. Участники аварии дождались инспекторов ГИБДД и разъехались.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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