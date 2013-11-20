Во Владивостоке в тоннеле у Золотого моста произошло ДТП с участием трех автомобилей

В тоннеле у Золотого моста днем 28 ноября произошло ДТП с тремя автомобилями. Проезд был перекрыт больше часа, за это время пробка собралась от въезда со стороны моста до Некрасовского путепровода.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, Toyota Isis ехала по левой полосе со стороны Чуркина. В нее врезался грузовик Nissan Atlas. Следом их догнал автокран Hino. От удара Atlas развернуло поперек левой полосы, а Hino оказался на правой.

ДТП никак нельзя было объехать. Участники аварии дождались инспекторов ГИБДД и разъехались.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]