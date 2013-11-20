Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:16
  0

Во Владивостоке в тоннеле у Золотого моста произошло ДТП с участием трех автомобилей

Во Владивостоке в тоннеле у Золотого моста произошло ДТП с участием трех автомобилей

Фото: Vl.ru

В тоннеле у Золотого моста днем 28 ноября произошло ДТП с тремя автомобилями. Проезд был перекрыт больше часа, за это время пробка собралась от въезда со стороны моста до Некрасовского путепровода.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, Toyota Isis ехала по левой полосе со стороны Чуркина. В нее врезался грузовик Nissan Atlas. Следом их догнал автокран Hino. От удара Atlas развернуло поперек левой полосы, а Hino оказался на правой.

ДТП никак нельзя было объехать. Участники аварии дождались инспекторов ГИБДД и разъехались.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря