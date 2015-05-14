Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» войдут в кадровый резерв и смогут занять должности в администрации Приморского края. Об этом заявил глава региона Олег Кожемяко на встрече с участниками конкурса управленцев.

«Лидеры России» — это федеральный проект, цель которого — выявить и поддержать перспективных руководителей молодого поколения. Гасан Гасанбалаев в прошлом году стал финалистом конкурса. Участие во всероссийском проекте позволило ему не только познакомиться с интересными людьми. Каждый, кто успешно прошел все этапы конкурса, получили приятный бонус.

Гасан Гасанбалаев, финалист конкурса «Лидеры России — 2017/18»: «Каждому финалисту дали один миллион рублей на обучение в любом вузе страны. Я сейчас обучаюсь на экономическом факультете МГУ. Ты получаешь отчет, от уважаемых экспертов в нашей стране, по своим компетенциям! Вот тот отчет, который получил я, он показал, что экономическая грамотность у меня немножко хромает. Вот поэтому я решил подтянуть ее, поступить на экономический факультет и прокачать эту компетенцию».

Сегодня конкурс «Лидеры России» проводили второй раз. На встрече с главой региона собрались приморцы, которые уже прошли в полуфинал. А ведь сделать это было непросто. На каждом этапе приходилось решать тесты и задачи на эрудицию, логику, смекалку. В 2018 году заявки на участие в конкурсе подали более тысячи приморцев, некоторые из них пробуют свои силы во второй раз.

Артем Оралов, участник конкурса «Лидеры России — 2018/19»: «И на данный момент, хочу сказать, что он стал значительно сложнее. Уровень сложности тестов значительно повысился. Пока в третий этап дистанционного конкурса я прошел, но прошел, к сожалению, с меньшим количеством баллов, чем в прошлом году».

Проект «Лидеры России» — это «социальный лифт» для молодых перспективных ребят, шанс благодаря своему таланту получить хорошую должность или высокий пост. С этим согласен и Олег Кожемяко. Сегодня в Приморье идут серьезные кадровые ротации. И, по словам главы региона, полуфиналисты и победители конкурса войдут в кадровый резерв и смогут претендовать на должности в краевой администрации.

Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Сегодня нам нужны молодые кадры. Нужны в общем-то и для обновления администрации. Поэтому после тех политических процессов, которые пройдут. Конечно, нужно опираться и на тех, кто является профессионалом в том или ином вопросе, кто действительно хочет работать на государство, хочет работать на Приморье».

В этом году в конкурсе «Лидеры России» приняли участие примерно 230 тысяч человек со всей страны. В финал выйдут лишь 300 из них. Победители смогут присоединиться к курсу, разработанному специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]