Строительство автомобильной развязки в районе Зеленого Угла во Владивостоке может начаться в 2020 году

Проектная документация на строительство автомобильной развязки в районе Зеленого Угла во Владивостоке должна быть разработана в третьем квартале следующего года, а уже в 2020 году может начаться строительство, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Техническое задание на разработку проектной документации на строительство автомобильной развязки в районе Зеленого Угла уже создано, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Аукцион на разработку проекта включен в план закупок, размещение извещения о торгах на единой электронной площадке запланировано на 10 декабря.

Новая автомобильная развязка обеспечит транспортное сообщение строящегося микрорайона Зеленый Угол с объездной трассой поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Проектная документация должна быть разработана в третьем квартале 2019 года. В случае получения положительного заключения государственной экспертизы строительство новой автомобильной развязки может начаться уже в 2020 году.

Подрядной организации предстоит разработать проект строительства транспортной развязки, определив конструктивные и технологические решения, а также учесть мероприятия по охране окружающей среды. Автомобильная развязка будет четырехполосной с шириной каждой полосы 3,5 метра, а расчетная скорость движения по дороге – 80 км/ч.

«Строительство будет разбито не два этапа. На первом будет выполнено устройство съезда в микрорайон Зеленый Угол при движении по автомобильной дороге Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл в направлении острова Русский и выезда из микрорайона в направлении острова. Второй этап строительства предусматривает возведение непосредственно автомобильной развязки эстакадного типа, которая позволит обеспечить движение транспортных средств в микрорайон Зеленый Угол при движении со стороны острова Русский и выезд из массива в направлении Седанки», – отметил начальник отдела реконструкций и капитального ремонта управления дорог и благоустройства Сергей Сурменко.

Развязка нужна, чтобы жителям нового микрорайона, который строит на Нейбута «Восточный ЛУЧ», было удобнее добираться домой, не делая огромный крюк через авторынок «Зеленый угол».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]