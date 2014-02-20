Для приморцев проведут акции по раздельному сбору мусора. Сортировать отходы и правильно их сдавать научат местных жителей в Надеждинском, Шкотовском и Хасанском районе, а также в Артеме, Владивостоке, Находке и Большом Камне до конца ноября. После — все материалы переработают. Одно такое производство существует в поселке Заводкой на территории исправительной колонии.

Весь собранный на акциях мусор развозят по перерабатывающим компаниям. В Приморье вторую жизнь дарят пластиковым бутылкам, макулатуре и даже пакетам. На этом заводе по переработке пластиковой плёнки за месяц перерабатывают около 100 тонн использованных пакетов. На первом этапе всё сырье сортируют.

Игорь Ситяев, начальник центра трудовой адаптации ФКУ ИК-20: «Сырье сортируют по фракциям, то есть в зависимости от типа и цвета. Имеются разные типы, например, ПВД — это более мягкая, светлая плёнка, она используется для более высокого качества продукции».

Отсортированную плёнку отправляют в шрейдер, где её измельчают, стирают и высушивают. На выходе получается мелкая стружка из чистых и сухих пакетов. После — невесомое сырье отправляют в котел, где стружка переплавляется. Извержение пластиковой лавы происходит при температуре 200 градусов на начальном этапе и 160 — на выходе. Градус понижают, чтобы жидкий полиэтилен не загорелся.

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Переплавленная стружка из пакетов выходит в виде переплавленных макарон, в воде она охлаждается и переходит к следующему этапу производства».

Затвердевшая и остывшая пластиковая лапша снова отправляется в шрейдер. Здесь её перемалывают на мелкие частицы — гранулу. Это и есть конечный объект этого производства. Сотни мешков с пластмассовой гранулой отправляют дальше, где из неё делают новые пакеты. Производство может повторяться трижды.

Александр Фисенко, директор компании по переработке пластика: «Пленка собирается транспортом по городу, по Уссурийску, по Находке, то есть мы работает до Спасска. Наш транспорт объезжает оптовые базы, магазины, торговые сети, производят закуп плёнки, которая приходит на переработку».

Это бизнес. Килограмм пленки стоит от 5 до 20 рублей. А с тонны сырья получается 900 килограммов новых пакетов, которые маловероятно дойдут до рук переработчиков вновь. Но если бы все люди собирали пакеты и приносили их на акции по раздельному сбору мусора, возможно, не было бы тотального загрязнения планеты пластиком, а подобное производство только умножалось.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]