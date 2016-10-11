Первый винодельческий кооператив появится в Приморье

В Партизанском районе Приморского края будет создан первый винодельческий кооператив – его намерен открыть в селе Золотая Долина участник программы «Дальневосточный гектар» Александр Бутенко.

Вместе с супругой он оформил земельные участки в крае и приступил к обустройству селекционной станции, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

«Я работаю в Москве, а сам из Находки, там и прописан. Виноградарством увлекся давно и уже 2011 году приобрел землю, на которой начал высаживать лозу. За тем, как воплощается в жизнь идея о “дальневосточных гектарах”, следил с самого первого дня, ведь требовалось расширяться, а средств не хватало. По сути программа дает возможность для упрощенного создания кооператива – люди могут бесплатно взять землю, выбрать для себя направление деятельности и легко присоединиться к нашему объединению», – отметил Александр Бутенко.

По его словам, единомышленники уже есть. В проекте примут участие не менее 30 получателей дальневосточных гектаров, на базе которых уже открыто два сельскохозяйственных потребительских кооператива: снабженческий и перерабатывающе-сбытовой. Кооперация позволяет участникам снизить затраты на реализацию проекта и существенно его масштабировать.

«Проект “Дальневосточный виноградарь” невозможно реализовать в одиночку, ведь нужна дорогостоящая техника и проведение масштабных селекционных работ. Мы находимся в самом начале пути, виноградарство – это непростое дело, и до большого урожая необходимо три-четыре года. Для обеспечения проекта посадочным материалом мы создаем селекционную станцию – к следующей осени будет отработана технология выращивания винограда и заготовлено 5 тысяч саженцев. Кроме того, при установке столбов-шпалер для селекционной станции мы уже отработали схему коллективного использования техники, которую предоставил один из участников кооперации», – поделился автор проекта, добавив, что эффективность выбранной модели видна уже сейчас, поскольку за счет объединения удается экономить.

В планах кооператоров – не только создать винодельческую отрасль на Дальнем Востоке, но и вести сопутствующие бизнесы. Помимо виноградников, винодельни и погребов планируется обустроить пасеку и добывать элитный мед, а также проводить туристические и обучающие мероприятия. На территории предприятий будет организовано проведение семинаров, мастер-классов, мероприятий всевозможных форматов (начиная от йоги и заканчивая дегустацией меда, вина и других продуктов), а также оборудованы места отдыха для туристов.

Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года. Он претворялся в жизнь поэтапно, и с 1 февраля прошлого года начал действовать для жителей всей страны. Закон, инициированный Президентом России Владимиром Путиным, призван сделать территорию ДФО более привлекательной для жителей разных регионов России. Каждый россиянин может взять себе бесплатный участок на Дальнем Востоке. В Приморье на сегодняшний день выдано около 13,2 тысяч гектаров жителям почти 80 регионов России, практически завершено оформление разрешительных документов на предоставление еще почти 2,5 тысяч участков.

Добавим, обладателям гектаров в крае предлагается около 20 мер поддержки, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

Справочно: найти необходимую информацию, решить возникающие вопросы все, кто уже обживается на своем гектаре или только готовится перебраться в Приморье, могут в Центре получателей дальневосточного гектара, который расположен по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14 (холл 1 этажа). Также обратиться за консультацией можно по телефону: 8 (423) 200-95-85.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]