Инициативы Олега Кожемяко в образовании приняты приморскими депутатами в трех чтениях

В Приморье на очередном заседании Законодательного Собрания обновили базовые краевые законы о субвенциях на общее и дошкольное образование. Принятие документов, инициированных врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко, существенно увеличит финансирование отрасли уже со следующего года.

Как сообщили в администрации края, законопроекты устанавливают нормативы расходов для определения размера субвенций местным бюджетам, методику расчета и распределения средств между муниципальными образованиями. Новая редакция документов позволит довести уровень заработной платы педагогических работников дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования до утвержденных показателей «дорожной карты».

Напомним, что после увеличения МРОТ заработные платы педагогических работников сравнялись с оплатой труда технического персонала. Кроме того, во всех 34 муниципальных образованиях был разный подход к этой системе для педагогов одной и той же квалификации.

Представленные законопроекты исправляют данную ситуацию и приводят к единой схеме систему оплаты труда в отрасли на территории Приморского края.

Также реализация законов увеличит общий объем фонда оплаты труда педагогических работников в школах и детских садах Приморья. Для дошкольников увеличение финансирования составит 1,4 миллиарда рублей, в сфере общего образования – 1,38 миллиарда рублей.

Устанавливаются и новые базовые оклады педагогических работников: 11 850 рублей – для воспитателей детских садов, 12 600 рублей – для учителей. Таким образом, увеличится заработная плата педагогов, при этом будут сохранены надбавки за выслугу лет, работу в сельской местности и в северных районах края, компенсационные и другие выплаты.

Кроме того, существенно вырастет финансирование на учебные расходы в следующем году. Так, в детских садах этот показатель вырастет в три раза: до 2 715 рублей на одного ребенка в год.

В школах учебные расходы будут зависеть от уровня образования. Для начальной школы – 2 600 рублей, для 5-9 классов – 3 550 рублей, для 10-11 классов – 4 430 рублей на одного ученика в год. Потратить эти средства школы смогут на учебники, оборудование, интернет, мебель, канцелярию и другие нужды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]