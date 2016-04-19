Россельхознадзор уничтожил более 400 кг запрещенных фруктов
28 ноября в Уссурийске и Находке должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлены партии санкционной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
Так, в рамках межведомственного взаимодействия, должностными лицами Уссурийского отдела Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Уссурийск, Уссурийской таможни и Приморской транспортной прокуратуры при досмотре склада в городе Уссурийске Приморского края выявлена еще одна партия санкционной продукции – минеола свежая общим весом 440, производства Испании.
В соответствии с действующим законодательством, запрещенная к ввозу в страну продукция изъята из оборота и уничтожена под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на полигоне по уничтожению твердых бытовых отходов в городе Уссурийске.
Кроме того, государственным инспектором Юго-Восточным отдела Управления при проверке оптовой базы «Североторг» выявлена небольшая партия груш свежих, производства Польша. Запрещенная к ввозу в страну продукция изъята из оборота и будет уничтожена под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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