Выпускники медуниверситета нарасхват! Сегодня в молодых кадрах нуждаются почти все лечебные учреждения края. Вакансии специалистов узкого профиля предлагают представители более 70-ти больниц региона. Как без пяти минут врачи выбирают будущее место работы, наблюдала Елена Штылина.

Формат ярмарки вакансий для будущих врачей точно бойкий аукцион! Ценные, молодые кадры удается «заполучить» самым активным работодателям. Многие из них приехали из отдаленных уголков края в надежде восполнить дефицит специалистов в своих районных больницах.

Ольга Жукова, и.о. главного врача КГБУ Лазовской районной больницы: «Начинать свою медицинскую деятельность нужно в таких маленьких больницах. Именно там получаешь грандиозный опыт и четкое понимание, для чего ты пришел в эту профессию».

Ординаторов Тихоокеанского медуниверситета представляют одного за другим. И буквально нарасхват - хирурги, кардиологи, неврологи, терапевты. Заберём «с руками» женского доктора, не скрывая эмоций говорит представитель Арсеньевской городской больницы, где будущим мамам очень необходим такой специалист!

Эдуард Теличко, представитель Арсеньевской городской больницы: «У нас не хватает многих узких специалистов, как и везде. На ярмарке мы подбираем ребят, которые еще не определились...»

Без пяти минут эпидемиолог Владимир Федорец с выбором будущего места работы еще определяется. Но он точно знает, как востребована его специальность в приморской глубинке.

Владимир Федорец, выпускник ординатуры ТГМУ: «Я сам приехал со Спасского района, пришел посмотреть, какие вакансии предлагают по районам. Условия — интересные, заманчивые...»

Поэтому врачебную карьеру молодой человек планирует строить поближе к своей малой родине. В пользу такого решения — новые меры социальной поддержки для молодых медиков края. Подъемные — от 500 до 750 тысяч рублей, плюс ежемесячная доплата от 10 до 20 тысяч, до получения ими пятилетнего стажа, а также миллион рублей по программе «Земский доктор»! И это далеко не весь перечень возможностей для начала работы новичков в медицине.

Екатерина Лупарева, сотрудник Департамента здравоохранения Приморского края: «Предусмотрены льготы по оплате ЖКХ. В сельской местности компенсация составит 100%. А также введена норма в размере 3 тысяч рублей за каждый выявленный случай онкологии на ранней стадии».

260 ординаторов и 500 специалистов первичного медицинского звена — им сейчас предстоит сделать свой выбор. И такие ярмарка вакансий - лучшая возможность обсудить все условия своего будущего трудоустройства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]