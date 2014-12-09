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Минприроды упрощает правила заготовки дров для жителей Приморья

Минприроды упрощает правила заготовки дров для жителей Приморья

Фото: Администрация ПК

Порядок обеспечения жителей Приморья дровами будет упрощен. С таким предложением выступил врио Губернатора края Олег Кожемяко на совещании под руководством Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина в среду, 28 ноября. Глава ведомства предложение поддержал и поручил Минприроды проработать соответствующие изменения для внесения в Лесной кодекс РФ в ближайшее время. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Олег Кожемяко отметил, что обеспечение дровами – социально важный вопрос. При этом муниципалитеты, по действующему законодательству, вынуждены выходить на аукционы, чтобы обеспечить людей древесиной.

«Наше предложение – дать право заключать прямые договоры между муниципалитетом и краевым департаментом лесного хозяйства без проведения конкурсных процедур и аукционов. По сути, это только создает дополнительные препятствия, способствует удорожанию дров для людей. Сроки аукционов часто срываются, а ответственность никто не несет», – обозначил Олег Кожемяко.

Врио Губернатора уже поручил разработать в Приморье системы гортопов, субсидировать доставку дров жителям с тем, чтобы цена на них для граждан была единой. Это существенно упорядочит механизм заготовки. 

По словам Дмитрия Кобылкина, для этого потребуются изменения в Лесной кодекс. При этом закон определяет, что полномочия обеспечения дровами жителей – работа муниципалитетов.

«Вариант решения проблемы – чтобы не гражданин подавал заявление, заключал договор, а краевая организация по госзаданию обеспечивала его готовой продукцией. То, что люди не могут без аукционов собрать дрова для себя, – это абсурд. Такая проблема есть во всех субъектах федерации», – отметил Министр.

Дмитрий Кобылкин поручил Минприроды проработать и внести соответствующие изменения в Лесной кодекс РФ в ближайшее время.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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