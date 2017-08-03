В Приморье завершается прием заявок на бесплатное благоустройство четырех сотен дворов. С инициативой обновления придомовых территорий полностью за счет краевого бюджета выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Также по региону идет приемка объектов, где в этом году формировалась «комфортная городская среда».

Дворовый ремонт здесь — в центре Владивостока — подрядчик выполнил на совесть. По мнению приемной комиссии, асфальтирование сделано безупречно. А бордюр из мраморной крошки — это практически «вечный камень». Обновили придомовую территорию в рамках программы о «комфортной городской среде» — в этом году так благоустроили 116 дворов по краю.

Валентина Николаева, председатель домового комитета: «Сделали дорогу — дорога просто прекрасная. С 1974 года дом стоит. И, наверное, даже когда дом сдавали, такой дороги красивой не было».

По условиям программы жильцы платят лишь 5% от суммы дворового ремонта — остальное делят между собой город, регион и федеральный бюджет. Однако на сегодня в крае появилось более выгодное предложение! Инициативу Олега Кожемяко «400 дворов» полностью финансирует бюджет. Обитатели этого дома одними из первых заявили о желании участвовать в проекте — дальше благоустраивать свой двор.

Григорий Пейхвассер, начальник управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока: «Жители у нас уже подали заявку на «400 дворов», соответственно, будет и продолжение. То есть и детскую площадку, и спортивную площадку… В принципе, здесь очень хороший такой микрорайон, где это было бы очень кстати. Здесь не один многоквартирный дом, соответственно, не с одного многоквартирного дома придут люди пользоваться этим…»

«400 дворов» — это возможность выбрать один из трех типовых вариантов благоустройства: детскую площадку, спортинвентарь или свежий асфальт. Совсем скоро — 1 декабря — завершится самый важный этап проекта — подача заявлений от жителей края. Максимальную активность в этом отношении проявляют люди, которые уже опробовали на себе другие механизмы софинансирования — обычные приморцы, которые сумели преобразить пространство под своими окнами.

Татьяна Саитова, член совета дома: «Как начали делать, весь процесс наши жильцы — которые понимают в этом деле — они смотрели, участвовали, вместе с управляющей компанией… Все счастливы, все довольны — мы как в Париже сейчас живем!»

Последняя инвентаризация придомовых территории в Приморском крае показала, что в регионе требуют обновления и ремонта больше 6 тысяч дворов. Чтобы осуществить проект «400 дворов», регион выделит полтора миллиарда бюджетных средств.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]