Таможня сообщила реквизиты постановления для оформления машин без ЭРА-ГЛОНАСС

Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила реквизиты постановления о временном порядке ввоза подержанных автомобилей для жителей Дальнего Востока, необходимые для постановки их на учет. Опубликованный ранее на сайте правительства документ без номера и даты подписания пропал, а вместо него появился новый.

В ФТС сообщили, что таможенные органы выдают ПТС без установки ЭРА-ГЛОНАСС по утвержденному главой правительства Дмитрием Медведевым новому временному порядку.

«При проведении оценки соответствия ввозимого транспортного средства в свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) вносятся сведения об отсутствии в автомобиле устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) и основания отсутствия данного устройства – указываются реквизиты Временного порядка (№ 9525п-П9 от 21.11.2018).

Для получения ПТС на автомобиль необходимо предоставить в таможенный орган СБКТС. Отсутствие в СБКТС сведений об установленном в транспортном средстве УВЭОС допускается в соответствии с Временным порядком», – говорится в ответе ФТС.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, жители Приморья столкнулись с трудностями при постановке на учет подержанных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС после того, как заработал временный порядок. Документ был опубликован на сайте кабмина без номера и даты принятия, которые должны быть вписаны в СБКТС. Нескольким автомобилям было отказано в регистрации в ГИБДД, а лаборатории думают аннулировать выданные ими же сертификаты безопасности. Отметим, что сегодня документ без реквизитов с сайта кабмина пропал, а вместо него появился новый – с датой и номером.

Напомним, по новому временному порядку жителям ДФО разрешено ввезти по одному автомобилю в год для собственных нужд, не оснащая его системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]