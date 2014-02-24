Во Владивостоке на очередной сессии Законодательного собрания Приморского края депутаты рассмотрели более 40 вопросов. Приоритет — социальным законопроектам.

Первый вопрос — корректировка бюджета текущего года, а также 2019-го и '20-го годов. Внесение изменений связано с поступлением около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, а также увеличением собственных доходов. Это позволило впервые увеличить расходную часть бюджета.

Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморского края: «В общем объеме доходная часть увеличиться на 3.7 миллиарда рублей. Основные средства будут направлены на погашение кредиторской задолженности медицинским учреждениям — 850 миллионов, и это очень важно. Я хотел бы отметить, что вот эти деньги поступили нам из федерального бюджета по просьбе руководителя края Олега Кожемяко».

Корректировка направлена на решение тех социальных проблем, которые на сегодняшний день стоят перед краем и, безусловно, требуют дополнительных финансовых средств для их решения, в том числе и за счет финансовой помощи из федерального бюджета.

Игорь Чемерис, депутат Законодательного собрания Приморского края, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан: «Вы видите тут блок по социальной политике: по образованию, по здравоохранению, по мерам по поддержке детей-сирот, обманутых дольщиков. Он на самом деле не может не внушать чувство оптимизма и радости».

В трех чтениях принят закон, направленный на поддержку сферы образования. Новый законопроект позволяет увеличить оклады педагогам, больше средств выделить на учебные пособия и материалы, хозяйственные нужды школам. Будут установлены новые базовые оклады педагогических работников: 11850 рублей — для воспитателей детских садов, 12600 рублей — для учителей.

Закон о мерах соцподдержки педагогов вступает в силу с 1 декабря. Он предусматривает:

1. Молодому специалисту будут компенсировать оплату 50 % расходов на найм жилья.

2. Кто трудоустроился в школы с сентября этого года, могут рассчитывать на получение единовременной денежной выплаты от 300 тыс. рублей.

В бюджет на следующий год парламентарии заложили около трех миллиардов рублей как по дошкольному, так и по общему образованию.

Сергей Слепченко, депутат Законодательного собрания Приморского края: «Мы надеемся, что вот эти колоссальные средства значительно улучшат ситуацию для того, чтобы наши педагоги получали достойную зарплату. Но и мы при этом будем уже и спрашивать за качество образования, что не маловажно».

Новые законы, инициированные главой региона Олегом Кожемяко, дополнят ранее принятые нормативные акты, направленные на повышение качества образования в регионе и привлечение в отрасль педагогических кадров.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]