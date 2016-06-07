Самое время опробовать новую сельхозтехнику — приморские аграрии урожай практически сняли. И по привычному алгоритму начинают вспахивать опустевшую почву — под снег земля должна уйти пышной. И в Покровке по этому поводу — особая радость. Какая?

На полях кипит работа. В хозяйствах Октябрьского района завершают уборку кукурузы и сои. В такой сезон не только каждая пара рук, но и техники — на счету. Компания «Русское поле» — одна из тех, кто сегодня помогает сельским хозяйствам, предлагая аграриям современные машины. Среди постоянных клиентов компании — глава местного совхоза Дмитрий Никифоров. Сегодня он как обычно пришел на работу, а здесь такой сюрприз — новый трактор от компании «Русское поле».

Дмитрий Никифоров, глава совхоза: «Ну, наверное, за хорошее сотрудничество, за те объемы техники, которые мы у них покупаем. Поэтому я очень благодарен, спасибо большое!»

Егор Коваленко, генеральный директор ООО «Русское поле»: «Мы долго работаем с компанией Дмитрия Анатольевича Никифорова, мы ценим нашего партнера. Сегодня мы подарили ему трактор, который, надеемся, гармонично впишется в технологическую цепочку и будет добрым помощником долгие годы».

Уже восьмой год компания подтверждает свою специализацию, предлагая компаниям новейшую сельхозтехнику, запасные части к ним, а также оборудование для совхозов.

Рамиль Низамутдинов, руководитель отдела продаж ООО «Русское поле»: «Компания «Русское поле» является официальным дилером мировых производителей в Дальневосточном федеральном округе. Мы подобрали все самое лучшее из того, что сегодня производится в мире».

Развитие сельского хозяйства в регионе — одна из приоритетных в крае задач. Местное зерно отправляют на экспорт, на внутреннем рынке остается лишь малая часть. Натуральное и качественное приморское сырье иностранцы распробовали давно. А потому покупатели из стран АТР уже ждут, когда в совхозе «Искра» завершат сбор нового урожая.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]