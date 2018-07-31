В цирке Владивостока аншлаг. «Шоу воды, огня и света» собирает юных зрителей со всего края. Чем удивляют повелители трех стихий, и сколько представлений они еще дадут?

«Золотой цирк» Никулина — во Владивостоке. Именитые московские артисты привезли в Приморье свои лучшие номера. В центре внимания — уникальное представление иллюзионистов династии Сокол.

Анатолий Сокол, заслуженный артист России: «Один из центральных трюков — это цепь и колба — трюк Гарри Гудини. Мы его создавали два года. Изобретаем новые трюки, те, которых нет у других иллюзионистов мира».

Алексей Сокол, иллюзионист: «Ходили к специальным мастерам, которые учили нас задерживать дыхание».

Тут же под куполом летает воздушная гимнастка Маргарита Чомахидзе. Хрупкая девушка щекочет нервы публике, исполняя невероятные трюки на 20-метровой высоте.

Маргарита Чомахидзе, гимнастка на корд-де-волане: «Корд-де-волан — это один из древнейших видов. Нужно рассчитывать каждый отход, ни раньше, ни позже, в определенной точке».

Потеют ладошки у зрителей и во время выступления бесстрашных шотландцев. На «Колесе смелости», высотой с 14-этажный дом, артисты работают без страховки и права на ошибку.

Сопровождают каждый номер всплески воды, вспышки огня и световое шоу.

Выступают на манеже и любимцы публики — хвостатые и пернатые артисты.

Анар Джабраилов, жонглер и дрессировщик обезьян: «Когда мы здесь работали, мне было 10 лет, это было 17 лет назад, я первый раз дебютировал здесь с животными, с обезьянками впервые работал здесь, во Владивостоке, мне это запомнилось».

«Шоу воды, огня и света» завершает гастроли во Владивостоке. На этой неделе титулованные артисты дают в столице Приморья последние два представления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]