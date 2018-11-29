Рубрика "Наши": Кто ежедневно спасает планету от экологической катастрофы?
Этот выпуск программы "Наши" посвящен проблеме в масштабах всего человечества. Загрязнение окружающей среды пытаются предотвратить мировые организации, знаменитости, даже промышленные заводы. В Приморье есть те, кто вносит свой вклад в это нелегкое дело. Этот выпуск о людях, которые ежедневно спасают нашу планету от экологической катастрофы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.04.2018 Программа «Азия за неделю». Специальный выпуск. Боаоский Азиатский форум
-
22.05.2017 23 мая на телеканале «Россия-24» выйдет в эфир десятый выпуск программы «Детские «Вести»
-
15.04.2017 ЛДПР требует "парламентского расследования экологической катастрофы" в Находке
-
13.09.2016 Во Владивостоке пройдет экологическая акция «Мы - за чистый город!»
-
09.04.2015 Экологические уроки проходят в школах Владивостока
-
25.01.2015 Новый выпуск альманаха «Приморье литературное» будет посвящен 70-летию Великой Победы
Добавить комментарий