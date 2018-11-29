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Рубрика "Наши": Кто ежедневно спасает планету от экологической катастрофы?

Этот выпуск программы "Наши" посвящен проблеме в масштабах всего человечества. Загрязнение окружающей среды пытаются предотвратить мировые организации, знаменитости, даже промышленные заводы. В Приморье есть те, кто вносит свой вклад в это нелегкое дело. Этот выпуск о людях, которые ежедневно спасают нашу планету от экологической катастрофы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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