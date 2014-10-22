В Находке браконьер пытался дать взятку должностному лицу
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте за незаконный вылов биоресурсов был задержан 35-летний житель Приморского края.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, мужчина предложил сотруднику транспортной полиции денежные средства в сумме 20 тысяч рублей за прекращение проведения процессуальной проверки по данному факту.
Стражем правопорядка гражданин был предупрежден об уголовной ответственности, однако не прекратил противоправные действия. Информация о факте склонения сотрудника транспортной полиции к коррупционному преступлению незамедлительно была сообщена руководству.
По данному факту следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1. ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Расследование продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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