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В Находке браконьер пытался дать взятку должностному лицу

В Находке браконьер пытался дать взятку должностному лицу

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте за незаконный вылов биоресурсов был задержан 35-летний житель Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, мужчина предложил сотруднику транспортной полиции денежные средства в сумме 20 тысяч рублей за прекращение проведения процессуальной проверки по данному факту.

Стражем правопорядка гражданин был предупрежден об уголовной ответственности, однако не прекратил противоправные действия. Информация о факте склонения сотрудника транспортной полиции к коррупционному преступлению незамедлительно была сообщена руководству.

По данному факту следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1. ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Расследование продолжается.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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