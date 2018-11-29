Минприроды ужесточит контроль за экологической ситуацией в бухте Золотой Рог

28 ноября во Владивостоке состоялась рабочая встреча министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкина и врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт "Примпогода.ру", министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин пообещал ужесточить контроль за теми, кто загрязняет бухту Золотой рог во Владивостоке.

«На совещании во Владивостоке обсуждали программы по очистке бухты Золотой Рог... Нам предстоит поработать, в первую очередь, над культурой тех, кто участвует в загрязнении этой бухты, для того, чтобы они четко понимали, что нельзя так дальше вести себя. И экологические стандарты и нормы должны здесь работать — это ворота въездные, это не только лицо Владивостока, это лицо нашей страны. Мы должны это понимать и экология в этом плане отступать назад не будет, будет только ужесточать требования», — заявил Дмитрий Кобылкин.

Бухта Золотой Рог — центральная бухта Владивостока, на берегу которой располагаются военный причал Тихоокеанского флота, причалы Владивостокского морского торгового порта, Владивостокского рыбного порта, а также несколько прогулочных набережных и морской вокзал. Много лет городские предприятия и коммунальные службы сбрасывают сюда сточные воды. Это зона активного судоходства, где проходят пути, в том числе, танкеров с нефтью.

Состояние бухты вызывает критику со стороны экологов. При подготовке Владивостока к саммиту АТЭС, который прошел в 2012 году, было построено три комплекса очистных сооружений. Однако, сброс сточных вод в бухту продолжается, сейчас во Владивостоке очищается около 85% всех канализационных стоков. По данным отдела водных ресурсов по Приморскому краю Амурского бассейнового водного управления, в бухту ежегодно сбрасывают 14,2 млн кубических метров сточных вод, из них 9,4 млн кубических метров — без очистки.

По данным мониторинга, нефтепродуктами и тяжелыми металлами загрязнена не только вода Золотого Рога, но и дно; в пробах, взятых в бухте, постоянно фиксируют превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов, фенолов, ртути, меди, свинца.

Проект по очистке бухты Золотой Рог находится на личном контроле вице-премьера РФ, полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]