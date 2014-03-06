Во Владивостоке ссора братьев закончилась убийством

Ленинским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении ранее судимого гр-на Б., который признан виновным в совершении убийства.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено на лестничной площадке дома по ул. Адмирала Кузнецова, где проживал фигурант, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим братом, злоумышленник нанес последнему четыре удара ножом, в том числе в область сердца. От полученного ранения потерпевший умер.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]