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Во Владивостоке ссора братьев закончилась убийством

Во Владивостоке ссора братьев закончилась убийством

Ленинским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении ранее судимого гр-на Б., который признан виновным в совершении убийства.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено на лестничной площадке дома по ул. Адмирала Кузнецова, где проживал фигурант, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим братом, злоумышленник нанес последнему четыре удара ножом, в том числе в область сердца. От полученного ранения потерпевший умер.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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