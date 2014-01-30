Администрация Владивостока снова разрешила строить жилой комплекс на землях ДВО РАН

ООО «Армада» снова разрешили строить жилой комплекс в пригороде Владивостока рядом с Тихоокеанским институтом биохимии ДВО РАН. Постановление об отмене разрешения на строительство, подписанное бывшим главой города Виталием Веркеенко в августе, признали утратившим силу в среду, 28 ноября.

Как сооббщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, документ за подписью ио главы Владивостока Сергея Шерстюка о признании утратившим силу постановления от 10.08.2018 об отмене разрешения на строительство ООО «Армада» жилого комплекса «Чайка» на Мусоргского, 2 был опубликован сегодня, 29 ноября, на сайте мэрии.

Напомним, в мае ООО «Армада» намеревалась строить три высотки на участке 25:28:050037:203 между моргом Окружного медицинского центра и Тихоокеанским институтом биохимии ДВО РАН, а также судебных тяжбах по этому вопросу. Ранее вырубка леса и, соответственно, строительство на участке были запрещены из-за большого количества краснокнижных деревьев. Но когда они исчезли, Пятый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для запрета на выдачу порубочных билетов.

Сотрудники ДВО РАН пытаются защитить лес, а также говорят об опасности строительства жилых домов рядом с ТИБОХ и считают, что это лишит институт ряда перспектив, в том числе создания новых лабораторий и центра доклинических испытаний, а также развития уникальных для страны микробиологических исследований новых морских микроорганизмов.

В августе после встречи Виталия Веркеенко с учеными и представителями застройщика разрешение на строительство ЖК «Чайка», а также еще двух многоквартирных домов на Академгородке и Кирова было отменено.

«Теперь, прежде чем строить, застройщики обязаны разработать проекты планировки территории: достаточно ли в этом районе инженерных мощностей, социальной инфраструктуры, где будет парковка, где зеленая зона, остановка общественного транспорта и т. д. Да, перечисленные разрешения на строительство выдавались до принятия новых правил землепользования и застройки, документов, призванных гармонизировать городское пространство. Но я против точечной застройки. Во Владивостоке достаточно земель для развития, мы готовы предложить инвесторам альтернативные земельные участки. Не нужно превращать новый генплан в фикцию», – говорил тогда Виталий Веркеенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]