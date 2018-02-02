Завершаются работы по строительству нового моста в Кроуновке
Строители нового моста через реку Кроуновку в Уссурийском городском округе завершают устройство проезжей части конструкции.
Как сообщили в Примавтодоре, в настоящий момент ведутся гидроизоляционные работы.
«Чтобы от воды не разрушались нижние слои руслового пролета, укладываем гидроизоляцию. На выравнивающий слой наносим праймер для лучшего сцепления, затем нагреваем рулоны материала, раскатываем и прижимаем. Затем останется обеспечить устройство защитного слоя бетона и уложить асфальтобетон», – рассказали на предприятии.
В данный момент строители уже завершили отсыпку земляного полотна на подходах к мосту со стороны села Кроуновка, со стороны села Корсаковка работы также выполнены почти на 100%. Открытие движения по новому сооружению запланировано на конец года.
Справочно. Длина нового моста через Кроуновку с подходами составит 850 метров, самого моста – 121 метр. Переход будет освещен и оборудован тротуаром. Важно, что новая конструкция возводится с учетом повышенных гидрологических требований, поэтому способна выдержать большой напор воды.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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