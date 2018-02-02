Новости Общество Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:11
  0

Завершаются работы по строительству нового моста в Кроуновке

Завершаются работы по строительству нового моста в Кроуновке

Фото: Администрация Приморского края

Строители нового моста через реку Кроуновку в Уссурийском городском округе завершают устройство проезжей части конструкции.

Как сообщили в Примавтодоре, в настоящий момент ведутся гидроизоляционные работы.

«Чтобы от воды не разрушались нижние слои руслового пролета, укладываем гидроизоляцию. На выравнивающий слой наносим праймер для лучшего сцепления, затем нагреваем рулоны материала, раскатываем и прижимаем. Затем останется обеспечить устройство защитного слоя бетона и уложить асфальтобетон», – рассказали на предприятии.

В данный момент строители уже завершили отсыпку земляного полотна на подходах к мосту со стороны села Кроуновка, со стороны села Корсаковка работы также выполнены почти на 100%. Открытие движения по новому сооружению запланировано на конец года.

Справочно. Длина нового моста через Кроуновку с подходами составит 850 метров, самого моста – 121 метр. Переход будет освещен и оборудован тротуаром. Важно, что новая конструкция возводится с учетом повышенных гидрологических требований, поэтому способна выдержать большой напор воды.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря