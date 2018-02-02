Завершаются работы по строительству нового моста в Кроуновке

Строители нового моста через реку Кроуновку в Уссурийском городском округе завершают устройство проезжей части конструкции.

Как сообщили в Примавтодоре, в настоящий момент ведутся гидроизоляционные работы.

«Чтобы от воды не разрушались нижние слои руслового пролета, укладываем гидроизоляцию. На выравнивающий слой наносим праймер для лучшего сцепления, затем нагреваем рулоны материала, раскатываем и прижимаем. Затем останется обеспечить устройство защитного слоя бетона и уложить асфальтобетон», – рассказали на предприятии.

В данный момент строители уже завершили отсыпку земляного полотна на подходах к мосту со стороны села Кроуновка, со стороны села Корсаковка работы также выполнены почти на 100%. Открытие движения по новому сооружению запланировано на конец года.

Справочно. Длина нового моста через Кроуновку с подходами составит 850 метров, самого моста – 121 метр. Переход будет освещен и оборудован тротуаром. Важно, что новая конструкция возводится с учетом повышенных гидрологических требований, поэтому способна выдержать большой напор воды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]