Владивостокские спасатели привели в готовность суда на воздушных подушках
С наступлением холодов приморское МЧС привело в готовность два судна на воздушных подушках.
«Перед зимней «консервацией» лодки и катера тщательно осмотрели. С катеров перед подъемом на берег сняли все оборудование, убрали спасательные средства», - рассказал Олег Степанов, начальник отделения инженерного и материально-технического обеспечения Владивостокского ПСО МЧС России. Он также напомнил, что после закрытия навигации выход на водоёмы на маломерных судах запрещен.
Для своевременного реагирования и оказания помощи на водных объектах в зимний период во Владивостокском ПСО приведены в готовность два судна на воздушной подушке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу спасателей.
Спасатели МЧС России предупреждают: после закрытия навигации выход на водоемы опасен для жизни и здоровья! Телефоны службы спасения 101, 112.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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