Владивостокские спасатели привели в готовность суда на воздушных подушках

С наступлением холодов приморское МЧС привело в готовность два судна на воздушных подушках.

«Перед зимней «консервацией» лодки и катера тщательно осмотрели. С катеров перед подъемом на берег сняли все оборудование, убрали спасательные средства», - рассказал Олег Степанов, начальник отделения инженерного и материально-технического обеспечения Владивостокского ПСО МЧС России. Он также напомнил, что после закрытия навигации выход на водоёмы на маломерных судах запрещен.

Для своевременного реагирования и оказания помощи на водных объектах в зимний период во Владивостокском ПСО приведены в готовность два судна на воздушной подушке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу спасателей.

Спасатели МЧС России предупреждают: после закрытия навигации выход на водоемы опасен для жизни и здоровья! Телефоны службы спасения 101, 112.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]