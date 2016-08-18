Минприроды рассказало, во сколько обойдется очистка бухты Золотой Рог во Владивостоке

Порядка 1 млрд руб. необходимо для очистки бухты Золотой Рог во Владивостоке, сообщила в четверг пресс-служба Минприроды.

«В настоящее время разработана программа по ликвидации вреда. Проведено комплексное обследование дна, акватории и прибрежной зоны бухты. По предварительным оценкам, комплексная очистка в период работ с 2019 по 2022 гг. потребует порядка 1 млрд рублей вложений», - говорится в сообщении, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Меры по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог, в которой расположены порты, судоремонтный завод, обсудили накануне глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и врио губернатора края Олег Кожемяко. По итогам встречи Кобылкин заявил, что будет ужесточать требования к экологическому состоянию бухты Золотой Рог в Приморье.

Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил подготовить для Минприроды поручение о внесении изменений в экологическое законодательство, где будут предусмотрена жесткая система санкций за загрязнение морских акваторий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]