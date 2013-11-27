"Вести:Приморье" проникли на оскандалившуюся птицефабрику в Артеме (фото)
Утром 29 ноября соцсети Приморья "взорвали" видеокадры из Артема, где по утвержданию авторов скандального видео, на местной птицефабрики голодной смертью умирают сотни бройлеров. Съёмочной группе "Вести:Приморье" удалось проникнуть на птицефабрику «Дальневосточная птица» и собственными глазами увидеть все что там творится.
Все подробности смотрите в вечерних выпусках "Вестей:Приморье" на телеканале "Россия1".
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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