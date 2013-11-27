Новости Общество Экономика Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:49
  0

"Вести:Приморье" проникли на оскандалившуюся птицефабрику в Артеме (фото)

Утром 29 ноября соцсети Приморья "взорвали" видеокадры из Артема, где по утвержданию авторов скандального видео, на местной птицефабрики  голодной смертью умирают сотни бройлеров. Съёмочной группе "Вести:Приморье" удалось проникнуть на птицефабрику «Дальневосточная птица» и собственными глазами увидеть все что там творится.

Все подробности смотрите в вечерних выпусках "Вестей:Приморье" на телеканале "Россия1".

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря