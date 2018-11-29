Полицейские вернули автомобиль жителю Уссурийска

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийск поступило сообщение 47-летнего водителя грузовика марки "Френчлайнер". Мужчина сообщил, что в районе дома № 66 по улице Садовой он попал дорожно-транспортное происшествие. Второй участник аварии, с признаками опьянения, скрылся с места происшествия. Заявитель дал подробное описание водителя и скрывшейся автомашины.

Ориентировка с приметами скрывшейся с места аварии автомашины была направлена всем наружным нарядам полиции. Недалеко от места столкновения сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль "Тойота Королла Филдер" со следами ДТП.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, установлено, что автомашина принадлежит 48-летнему местному жителю, работающему в таксомоторной компании. Владелец транспортного средства пояснил, что припарковал автомобиль во дворе дома на улице Чичерина в городе Уссурийске.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили личность и задержали второго участника аварии. Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Водительское удостоверение на право управления транспортным средством никогда не получал. Проверка показала, что подозреваемый находится под административным надзором до 2026 года.

Злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательства, где он признался в совершении преступления. Мужчина пояснил, что угнал автомобиль своего знакомого, который проживает временно в его квартире. Воспользовавшись моментом, когда приятель уснул, подозреваемый завладел ключами от машины, чтобы покататься по городу, и спровоцировал автоаварию.

Похищенное транспортное средство возвращено владельцу.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянение водитель Тойоты отказался. В отношении гражданина за невыполнение требования сотрудника полиции о прохождении медосвидетельствования составлен протокол по части 2 статьи 12.26 Кодекса об административном правонарушении. Судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]