Анонс на 30 ноября

30 ноября в Приморской государственной картинной галерее состоится открытие двух выставочных проектов - выставки Андрея Камалова «Предметы и пространство» на Партизанском проспекте и выставка произведений лучших представителей приморской школы изобразительного искусства «Художники Приморья. Наследие» в Парадном зале Приморской картинной галереи.

30 ноября в 11.00 во Владивостоке – в музее имени Арсеньева (улица Светланская, 20), конференц-зале департамента по делам молодежи Приморья (улица Светланская, 45а) и в Уссурийске – в Приморском краевом колледже культуры (улица Агеева, 75) — тест по истории Отечества.

30 ноября с 10.00 до 13.00 в МФЦ №5 (Партизанский проспект, д. 28а) во Владивостоке — бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

30 ноября в 17.30 в библиотеке им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) во Владивостоке – творческая встреча с народным артистом РФ Сергеем Степанченко.

30 ноября в 18.00 в Церкви Святого Павла (Пушкинская, 14)во Владивостоке – концерт органиста Марека Павелека (Польша).

30 ноября в 18.30 в ЦСК «Хлебозавод» (Семеновская, 9) во Владивостоке − цикл лекций «Новое кино нового Китая».

30 ноября в 19.00 в библиотеке «Бук» (Светланская, 55) во Владивостоке − лекция Семена Лескова по истории.

30 ноября – Всемирный день домашних животных.

30 ноября – Международный день защиты информации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]