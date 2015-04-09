Летчики штурмовой авиации ВВО уничтожили полевой лагерь условных террористов в Приморье

Летчики штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) в ходе учения в Приморском крае уничтожили полевой лагерь условных террористов. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.

На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, экипажи штурмовой авиации выполнили боевые стрельбы и практическое бомбометание в рамках выполнения летно-тактических заданий. Летчики штурмовиков Су-25 "Грач" применили неуправляемые авиационные ракеты и уничтожили мишени, имитирующие объекты инфраструктуры полевого лагеря условных террористов. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Для поражения легкобронированной техники и живой силы "противника", в том числе находящихся в укрытиях, были использованы авиационные бомбы. На завершающей стадии мероприятия экипажи применили пушечное вооружение боевых машин для зачистки местности. Также были отработаны задачи по полетам в заданный район, выполнению элементов воздушного боя.

Летчики усовершенствовали мастерство в вопросах аэронавигации, работе в парах, слаженности действий экипажей при выполнении учебно-боевых задач.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]