Летчики штурмовой авиации ВВО уничтожили полевой лагерь условных террористов в Приморье
Летчики штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) в ходе учения в Приморском крае уничтожили полевой лагерь условных террористов. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.
На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, экипажи штурмовой авиации выполнили боевые стрельбы и практическое бомбометание в рамках выполнения летно-тактических заданий. Летчики штурмовиков Су-25 "Грач" применили неуправляемые авиационные ракеты и уничтожили мишени, имитирующие объекты инфраструктуры полевого лагеря условных террористов. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
Для поражения легкобронированной техники и живой силы "противника", в том числе находящихся в укрытиях, были использованы авиационные бомбы. На завершающей стадии мероприятия экипажи применили пушечное вооружение боевых машин для зачистки местности. Также были отработаны задачи по полетам в заданный район, выполнению элементов воздушного боя.
Летчики усовершенствовали мастерство в вопросах аэронавигации, работе в парах, слаженности действий экипажей при выполнении учебно-боевых задач.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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