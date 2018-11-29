На территории Находки продолжается реализация президентского федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта, базовый принцип которого – общественное участие, преображаются общественные пространства – излюбленные места отдыха горожан, а также дворовые территории.

В этом году программа по созданию комфортной среды обитания горожан портового города выполнена на 100%. Сквер пограничников и Дружбы народов России и Армении уже стали популярными местами отдыха горожан. Еще незавершенное оформление сквера уже притягивает прохожих. Находкинцы охотно фотографируются на фоне эстетически обновленного исторического центра города. Специалисты уверены, после завершения всех работ аллея вернет былую популярность.

Борис Гладких, глава администрации Находкинского городского округа: «Больше 100 миллионов мы в этом году вложили в благоустройство. Вот именно таких объектов точечных, целевых. И дальше этой программой будем заниматься. Всё-таки наша задача, задача городской власти вместе с краевой администрацией создавать условия для жизни людей».

Не в стороне от благоустройства любимого города и сами горожане. Жители Озёрного бульвара решили принять участие в проекте главы региона «400 дворов». Сейчас они ждут решения конкурсной комиссии.

Галина Гас, старшая по дому №11а Озёрный бульвар г. Находка: «Теперь нам осталось ждать и надеяться, что мы попадём в это количество - 400 участников. И наш вот этот, пока не очень красивый дворик благоустроится, будет нарядным, приятным, безопасным, красочным. Где детки не только младшего дошкольного возраста, но и младшеклассники, и подростки найдут время, чтоб вот, провести свой досуг».

В 2019 году администрация городского округа продолжит программу по комфортной среде общественных мест. На очереди городской парк, в этом году поступило много обращений граждан. Глава региона Олег Кожемяко пообещал помочь. 80% на благоустройство парка выделит край, 148 млн рублей поступит из казны региона.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]