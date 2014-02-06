На выходных на дорогах Приморья будет задействовано максимальное число экипажей ДПС
В целях стабилизации аварийности на территории региона продолжаются рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В предстоящие выходные дни в профилактическом мероприятии будет задействовано максимальное число экипажей дорожно-патрульной службы, а также сотрудники аппарата Управления ГИБДД Приморского края.
Наезд на пешехода остается наиболее частым видом ДТП на территории Приморского края.
С начала года на дорогах региона произошло 2236 автомобильных аварий с пострадавшими. В каждом третьем случае медицинская помощь оказана пешеходу. 44 человека погибли по собственной неосторожности, при нарушении правил перехода проезжей части. 13 - получили смертельные травмы в зоне действия пешеходного перехода.
Напомним, согласно ПДД за непредоставление преимущества в движении пешеходам, пользующимся преимуществом, водителю грозят штрафные санкции в размере до 2.5 тыс. руб. В свою очередь нарушение ПДД пешеходом повлечет штрафные санкции в размере до 1,5 тыс. руб.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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