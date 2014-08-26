Приморские моряки, находящиеся в рейсах, с пятницы могут досрочно проголосовать на повторных выборах губернатора Приморья

Члены экипажей судов, которые будут находиться в плавании в день голосования на повторных выборах губернатора Приморского края, назначенных на 16 декабря, с пятницы могут участвовать в досрочном голосовании, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

"Избирательная комиссия Приморского края приняла решение с 30 ноября разрешить досрочное голосование на судовых избирательных участках. На данный момент образовано 208 судовых избирательных участках, однако их количество может как уменьшиться, так и увеличиться", - сообщила в четверг секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Она уточнила, что досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах Приморья начнется за несколько дней до выборов.

Напомним, в Приморском крае 9 и 16 сентября прошли два тура выборов губернатора. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ А.Ищенко. А.Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио главы региона был назначен Олег Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области.

Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря. В них будут участвовать пять кандидатов: О.Кожемяко, который идет на выборы самовыдвиженцем, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия "За женщин России", Игорь Степаненко от партии "Патриоты России", глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко от "Партии Роста" и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]